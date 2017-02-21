Ежегодный Сретенский молодежный бал прошел в Мурманске

21 Февраля 2017 года, 12:27

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В Доме культуры железнодорожников 19 февраля состоялся IV Сретенский православный молодежный бал, организованный Отделом по работе с молодежью Мурманской и Мончегорской епархии.

По традиции, он был приурочен к двунадесятому празднику Сретения Господня и к Всемирному дню православной молодежи. В начале бала была спета молитва «Царю Небесный». Танцы начались гранд-маршем под руководством Анастасии Цветковой - руководителя Мурманской студии исторических танцев. Затем к собравшимся обратился председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, который отметил особую важность и значимость проведения подобных мероприятий. Со словами приветствия выступил и руководитель Духовно-просветительского центра преподобного Аввы Дорофея иеромонах Трифон (Михайловский).

В продолжение бала учащимися Воскресной школы храма Спас-на-Водах был исполнен «Танец лилий». Программу продолжили вальсы, контрдансы, котильоны и другие бальные танцы. «Русский вальс» исполнили представители православного молодежного служения Карелии. В перерыве между танцами состоялся музыкальный салон, на котором прозвучали творческие номера, исполненные студентами Мурманского колледжа искусств под руководством концертмейстера Анны Куприяновой и преподавателя Татьяны Чёрной.

Всего на балу присутствовало более 200 человек, более 100 приняли участие в танцах.