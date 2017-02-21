В Мурманске пройдет областной военно-патриотический турнир «Кадетские игры»

21 Февраля 2017 года, 13:32

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 25 февраля в 13:00 пройдет областной военно-патриотический турнир «Кадетские игры».

Учащиеся средних общеобразовательных школ и кадетских корпусов из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Кировска и ЗАТО Видяево будут состязаться в интеллектуальном, спортивном и творческом конкурсах.

В этом году тема конкурса – «Герои Морских сражений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг». Команды примут участие в конкурсе строевой подготовки «Хорош в строю - силен в бою», во время которого будет необходимо выполнить элементы строевой подготовки согласно строевому уставу Вооруженных Сил России.

Участники турнира подготовят выпуск боевого листка, посвященного героям сражений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Членам жюри и зрителям будут продемонстрированы литературно-музыкальные композиции военно-патриотической направленности, посвященные подвигам на море в конкурсе «Великие сражения на море».

Кроме того, программа турнира состоит из интеллектуальных, спортивных и творческих состязаний. Победители получат кубки и дипломы за I, II и III места. Участники конкурса будут награждены дипломами и памятными сувенирами.