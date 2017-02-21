В Мурманске состоится XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ŠKODA Yeti едут к детям! ŠKODA Yeti едут к детям!
Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Марко Букколо Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Марко Букколо
Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары
 
 

Видеоновости16+

Мурманская детская театральная школа отметила 20-летний юбилей
 
 
 
 

Курсы валют 21.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,3304
0,3453
1 USD
Доллар США
58,0967
0,4625
1 EUR
Евро
61,6987
0,2491
10 NOK
Норвежских крон
69,6770
0,3176
10 SEK
Шведских крон
65,2310
0,3671
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-12°
2.4 м/с
давление 741.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

 
 
 
 

Выбор редакции

Областных депутатов хотят лишать мандата за прогулы
21 Февраля 2017, 13:11
Областных депутатов хотят лишать мандата за прогулы
Эрик Сведал назначен новым генеральным консулом Норвегии в Мурманске
21 Февраля 2017, 13:00
Эрик Сведал назначен новым генеральным консулом Норвегии в Мурманске
Режим работы подразделений Мурманской городской государственной ветеринарной лечебницы с 22 по 26 февраля
21 Февраля 2017, 11:48
Режим работы подразделений Мурманской городской государственной ветеринарной лечебницы с 22 по 26 февраля
В Кировске принудительно спустят лавину
21 Февраля 2017, 11:05
В Кировске принудительно спустят лавину
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманская область на 48 месте в рейтинге регионов России по качеству жизни
20 Февраля 2017, 15:40
В Мурманске пройдут гуляния, посвященные Масленице
20 Февраля 2017, 18:16
Наталья Дмитриева: мурманский суд обвиняет по делу о крушении платформы «Кольская» «невиновных»
20 Февраля 2017, 15:52
Женщина погибла при пожаре в Мурманске
20 Февраля 2017, 14:58
Подозрительный чемодан обнаружен возле гостиницы «Азимут» в Мурманске
20 Февраля 2017, 20:35
Сотрудники ГИБДД в Мурманске подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»
20 Февраля 2017, 20:21
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Культура » В Мурманске состоится XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги»
 
 
 
 
21 Февраля 2017 года, 14:30

В Мурманске состоится XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги»


МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 26 февраля в 14:00 пройдет XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».

В конкурсе примут участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Апатитов, Полярных Зорь, Гаджиево, Гатчина и поселка Никель.

Конкурсанты продемонстрируют танцевальные способности в номинациях танцевальные композиции «Вальс, вальс, вальс», историко-бытовые танцы, танцы европейской программы, танцы латиноамериканской программы и шоу-номера.

Члены жюри будут оценивать оригинальность балетмейстерских решений, исполнительское мастерство, соответствие хореографической композиции музыкальному материалу, сценическую культуру и соответствие репертуара, манеры исполнения и костюма исполнителя возрастным категориям участников коллектива.

Все участники конкурса награждаются дипломами. Победителям вручаются дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой номинации по возрастным категориям. Гран-при конкурса присуждается коллективу, который набрал наибольшее количество баллов.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманске пройдет областной военно-патриотический турнир «Кадетские игры»
2.
Шесть молодых семей приняли участие в областном конкурсе «В гостях у Гименея»
3.
Сборная УФСИН снова победила в конкурсе «КВН в погонах»
4.
В Мурманске подвели итоги общегородского конкурса «Окно в праздник»
5.
В Мурманске состоится концерт, посвященный Дню защитника Отечества
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта