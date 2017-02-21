В Мурманске состоится XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги»

21 Февраля 2017 года, 14:30

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 26 февраля в 14:00 пройдет XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».

В конкурсе примут участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Апатитов, Полярных Зорь, Гаджиево, Гатчина и поселка Никель.

Конкурсанты продемонстрируют танцевальные способности в номинациях танцевальные композиции «Вальс, вальс, вальс», историко-бытовые танцы, танцы европейской программы, танцы латиноамериканской программы и шоу-номера.

Члены жюри будут оценивать оригинальность балетмейстерских решений, исполнительское мастерство, соответствие хореографической композиции музыкальному материалу, сценическую культуру и соответствие репертуара, манеры исполнения и костюма исполнителя возрастным категориям участников коллектива.

Все участники конкурса награждаются дипломами. Победителям вручаются дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой номинации по возрастным категориям. Гран-при конкурса присуждается коллективу, который набрал наибольшее количество баллов.