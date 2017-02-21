МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ - 7 и 9 апреля 2017 года в Мурманске состоится Региональный детско-юношеский эстрадно-джазовый конкурс «Фонограф-Дебют».
Конкурс проводится в номинациях «Сольное вокальное исполнительство» и «Сольное инструментальное исполнительство». В нём примут участие учащиеся музыкальных образовательных учреждений, а также исполнители, обучающиеся вне учебных заведений.
Председатель жюри – заслуженный артист России Сергей Жилин, руководитель музыкальных коллективов, объединенных общим названием «Фонограф».
Фото: YouTube