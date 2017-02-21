Джазовые «Отцы и дети»

22 Февраля 2017 года, 10:41

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - 22-го февраля в 19:00 Jazz&Blues Cafe приглашает в клуб «Ледокол» на традиционный ежегодный вечер «Отцы и дети», в котором помимо резидентов проекта будут выступать учителя и их ученики.

Откроет вечер группа «Beat By Beat» в которой играют воспитанники Сергея Зайкина, который также сыграет со своими учениками. Затем с песнями под укулуле выступит дебютантка проекта Василина Урнышева. Ныне квартет «Quint Dance», в котором играют как выпускники так и студенты МКИ, исполнит обновлённую программу. Татьяна Сбоева и Алексей Рейман выступят на этот раз дуэтом, а группа «Perpetuum Mobile» сыграет расширенную программу, состоящую из песен собственного сочинения. Вполне возможно выступление ещё одного дуэта: Евгений Гоман и Анастасия Комарова. Но это если всё «срастётся».