Молодежные масленичные гулянья пройдут в Мурманске 26 февраля

22 Февраля 2017 года, 13:50

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — 26 февраля в 14.00 на территории Молодежного центра гражданско-патриотического воспитания, расположенного на ул. Бондарная, д.10а, состоятся молодежные масленичные гулянья «Блинный забег».

Как сообщают в «Объединении молодёжных центров», подобное мероприятие проходит в Мурманске впервые. Забег начнется в 15:00.

А с 14:00 до 17:00 гости мероприятия также смогут попробовать блины, поучаствовать в большом хороводе и других традиционных русских забавах. На площадке мероприятия будет работать русский народный аквагрим.

В этот день также состоится соревнование среди девушек «Самая длинная коса», победительницу которого ждет приз от организаторов.