Ансамбль Северного флота поздравит ветеранов и военнослужащих в североморском госпитале

22 Февраля 2017 года, 15:15

СЕВЕРОМОРСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – В День защитника Отечества в Военно-морском клиническом госпитале Северного флота состоится концерт Ансамбля песни и пляски Краснознамённого СФ. Артисты выступят перед ветеранами и военнослужащими, находящимися на лечении.

«Ежегодно 23 февраля, 9 мая и под Новый год Ансамбль дает концерт в госпиталях Северного флота. Нередко музыканты вокалисты и танцоры выезжают оказать моральную поддержу военнослужащим, выполняющим боевые задачи. Так было во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе, в которой участвовали морские пехотинцы», – сообщил «Би-порту» врио начальника пресс-службы СФ Андрей Лузик.

В 2016 году артисты провели несколько выступлений на авиабазе Хмеймим. Вчера, 21 февраля, в ходе торжественного собрания, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов вручил им медали Министерства обороны России «Участнику военной операции в Сирии».