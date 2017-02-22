В Мурманске состоялся юбилейный вечер мурманского фотохудожника Юрия Левина

МУРМАНСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - В Мурманской областной научной библиотеке состоялся творческий вечер Юрия Левина, приуроченный к 80-летию фотографа. Юрий Левин – лауреат премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства г. Мурманска» и премии Ассоциации творческих союзов Мурманска, участник и призер многих российских и зарубежных фотовыставок, составитель четырех поэтических фотоальбомов «Я люблю мое Заполярье...», «Здесь мой причал», «От моря Баренца до моря Белого» и «Объяснение в любви».
Гостями вечера стали друзья и коллеги Юрия Левина, фотокорреспонденты, журналисты, писатели, поэты, музыканты. С теплыми пожеланиями выступили заместитель директора областной научной библиотеки Людмила Кондратенко, председатель правления Мурманской областной организации Союза журналистов России Николай Бакшевников, председатель Ассоциации творческих союзов Мурманска, член Союза российских писателей Борис Блинов, Почетный гражданин Мурманска Владимир Горячкин.
Вечер завершился открытием фотовыставки любимых работ Юрия Левина «Понемногу обо всем».