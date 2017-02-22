Детские хореографические коллективы Заполярья примут участие в областном фестивале «Звездный дождь»

МУРМАНСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - Детские хореографические коллективы учреждений сферы образования и культуры Мурманской области примут участие в областном фестивале хореографического искусства «Звёздный дождь», который состоится 25-26 февраля в Мурманском областном центре дополнительного образования детей «Лапландия». 25 февраля пройдет областной конкурс детских хореографических коллективов «Звездный дождь» и областной конкурс профессионального мастерства балетмейстеров «ХореоГрафика».
На следующий день в рамках фестиваля будет работать педагогическая мастерская для специалистов по хореографии, состоится заседание областного методического объединения по хореографии, пройдет показ балетного спектакля «Волшебная прялка».