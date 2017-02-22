В Мурманске отметили День защитника Отечества и Масленицу

23 Февраля 2017 года, 17:15

МУРМАНСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - 23 февраля в Мурманске на площади Пять углов состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества и Масленице. Так на улице Ленинградской была организована выставка военной техники и вооружения Северного флота. Широко была представлена система тылового обеспечения флота, а именно образцы военной формы одежды и обуви, арктические комплекты, рационы питания военнослужащих, полевая кухня и техника МТО. Кроме того была представлена продукция военторга, где можно было приобрести армейские продукты и атрибутику с символикой вооружённых сил России.

Позднее в центре города стартовала концертно-игровая программа с участием лучших творческих коллективов города. Спортивные состязания, веселые конкурсы, танцевальные и вокальные номера обеспечили отличное настроение мурманчанам и гостям областного центра.