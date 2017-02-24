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Главная » Культура » В рамках марафона «Северный характер» в Мурманской области пройдут кинопраздники
 
 
 
 
24 Февраля 2017 года, 12:54

В рамках марафона «Северный характер» в Мурманской области пройдут кинопраздники


МУРМАНСК/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – В рамках киномарафона «Северный характер» в Мурманской области пройдут показы работ участников международного фестиваля документального кино и телепрограмм «Северный характер».

Напомним, что V киномарафон «Северный характер» стартовал в Мурманской области 2 февраля. Киномарафон проводится в регионе ежегодно с 2013 года. В рамках проекта в населенных пунктах области осуществляется показ лучших фильмов из коллекции кинофестиваля.

В этом году кинопраздник посвящен Году экологии и проводится под девизом «КИНО! ВЕСНА! ПРИРОДА!».

В апреле в Никеле, Мончегорске и Заполярном пройдут кинопраздники, в программе которых демонстрация фильма «Северянки и творческая встреча с авторами картины, показ фильма «Горная болезнь» и презентация интерактивной выставки альпинистского снаряжения «Лучше гор могут быть...», а также премьера фильма «День таксиста», съемки которого проводились в Мурманской области весной 2016 года.

Кроме того, лучшие ленты фестивальной программы в марте, апреле и мае покажут в культурно-досуговых учреждениях Мурманска, Росляково, Молочного, Североморска, Полярного, Заозёрска, Кировска, Полярных Зорь и Зареченска.

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