Акция «Дарите книги с любовью» завершилась в Мурманске

24 Февраля 2017 года, 13:45

МУРМАНСК/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке завершилась акция «Дарите книги с любовью». Акция проводилась учреждением совместно с Мурманским благотворительным фондом «Руки жизни».

Как сообщают в региональном правительстве, в течение пяти дней сотрудники библиотеки и волонтеры фонда принимали книги от мурманчан и жителей области для того, чтобы потом передать их ребятам, проходящим лечение в Мурманской детской клинической больнице, а также в Мурманскую региональную общественную благотворительную организацию многодетных семей и инвалидов «Радуга».

Первыми участниками акции стала компания «Пароход» и ученики 4 класса мурманской школы № 57. Школьники собрали книги и вложили в них открытки с пожеланиями будущим читателям.

В акции приняли участие ребята из гимназии №10, Международного и Академического лицеев, мурманских школ №58, 49, 42, детского сада №4 «Сказка» и школы №288 из Заозерска, школы №279 Гаджиево и дошкольного учреждения №46 из Росляково. Свой вклад внесли специалисты Центра развития семейных форм устройства детей, Мурманскстата и других мурманских организаций. Всего было собрано 1358 изданий, в том числе это книжки-игрушки, популярные энциклопедии, детская художественная литература, книги для семейного чтения.

Напомним, что акция, приуроченная к Международному дню книгодарения, стартовала в Мурманске 14 февраля. Все собранные книги будут переданы в Мурманскую детскую клиническую больницу.