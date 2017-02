СМИ: Украину на «Евровидении» представит рок-группа O.Torvald

26 Февраля 2017 года, 14:20

МИР/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ - На конкурсе «Евровидение» Украину представит рок-группа O.Torvald с песней Time. Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов жюри и телезрителей, сообщает Корреспондент.net.

Всего за право выступить на конкурсе от Украины боролись шесть музыкальных групп и исполнителей.

Известно, что полуфиналы «Евровидения» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал — 13 мая.

Напомним, конкурс Евровидение-2016 завершился победой певицы из Украины Джамалы с песней «1944».Россию на конкурсе представлял Сергей Лазарев, который исполнил песню «You are The only One» («Ты – единственная»). Он занял третье место.