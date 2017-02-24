«Золотую малину» традиционно получили худшие актеры

26 Февраля 2017 года, 16:10

МИР/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ - Картина «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» получила антипремию «Золотая малина» сразу в трех номинациях. Об этом сообщает Deadline.

В частности, сыгравший в картине актер Джесси Айзенберг стал обладателем «Золотой малины» в номинации «Худший актера второго плана».Также жюри признало ленту «победителем» в номинации «Худший сиквел» и вручило награду за «Худший сценарий».

Худшим фильмом года, по версии жюри «Золотой малины», признан документальный фильм о Хиллари Клинтон.Худшей актрисой года организаторы премии назвали «актрису, сыгравшую Хиллари» в этой же картине.Так же худшим актером и худшим режиссером года был признан Динеш Д'Соуза, сыгравший сам себя в «Америке Хиллари».

Напомним, "Золотую малину" традиционно вручают накануне церемонии Американской киноакадемии, и номинанты крайне редко посещают раздачу призов за сомнительные кинодостижения. Церемония вручения "Оскара" пройдет в ночь на понедельник 27 февраля.