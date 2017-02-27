В Мурманске состоится областной семинар-практикум для руководителей хореографических коллективов

27 Февраля 2017 года, 09:35

МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня и завтра с 10:00 по 17:00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоится областной семинар-практикум по хореографии для балетмейстеров, руководителей и педагогов творческих коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Очередной семинар-практикум пройдет на тему «Традиционная народная танцевальная культура в деятельности самодеятельного хореографического коллектива».

Участники встречи посетят лекцию «Использование народной танцевальной культуры, как средства этно-художественного воспитания участников хореографического коллектива», практические занятия на тему традиционных танцевальных культур Финляндии, Венгрии, Татарстана, Казахстана, Польши, Азербайджана, Египта и России.

Кроме того, пройдут консультации по методической работе в коллективе, круглый стол по итогам встречи и вручение сертификатов.