Конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние» состоится в Мурманске

27 Февраля 2017 года, 14:35

МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 4 марта в 14:00 пройдет областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние». В нем примут участие девушки от 16 до 35 лет из общественных организаций, коррекционных школ, отделений дневного пребывания инвалидов Мурманска и Мурманской области.

В этом году тема турнира – «О, славься Греция и Древние Афины». Конкурсантки подготовят свои выступления на основе мифов и легенд Древней Греции. Девушки представят членам жюри и зрителям визитные карточки «Шагаем по легендам», в которых расскажут о себе и своих увлечениях. Этап «Сказочная Эллада» раскроет творческие способности конкурсанток, а «Колесо времени» позволит участницам предстать перед жюри в образе Древнегреческих Богинь.

Все участницы конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победительнице вручается диплом лауреата конкурса.