Оркестр «Баренц-камерата» под руководством Андрея Скороходова с гастролями по Мурманской области

28 Февраля 2017 года, 13:16

МОНЧЕГОРСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ - 15 марта в Мончегорске стартует уникальный культурный проект. Оркестр «Баренц-камерата» под руководством Андрея Скороходова совершит первые гастроли по Мурманской области с комической оперой Джованни Перголези «Служанка – госпожа».

Оркестр «Баренц-камерата» был создан по инициативе дирижера и гитариста Андрея Скороходова в 2012 году при поддержке Администрации ЗАТО г. Североморск. В его состав входят артисты Мурманской областной филармонии, Ансамбля песни и пляски Северного флота, преподаватели и студенты Мурманского колледжа искусств, преподаватели ДМШ и ДШИ Мурманской области. В 2014 году художественным руководителем оркестра стал лауреат премии Геннадия Рождественского Андрей Рейн. Всех их связывает любовь к музыке и желание делиться ею со своими слушателями.

Для Мурманска и Мурманской области исполнение оперы Д. Перголези «Служанка – госпожа» явление знаменательное. Это первая в истории города и области полномасштабная постановка, осуществленная собственными творческими силами. В проекте принимают участие: солистка Мурманской областной филармонии Людмила Лаврентьева (Серпина), артист Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота Андрей Макаров (Уберто), актер Мурманского областной театра кукол Иван Песнев, оркестр «Баренц-камерата». Режиссер – постановщик оперы – Елена Уварова, дирижер-постановщик Андрей Скороходов.

Музыканты посетят города Мончегорск (15 марта), Гаджиево (29 марта), Североморск (9 апреля). В Мурманске представление оперы состоится 2 апреля.