В Мурманске состоялся областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги»

28 Февраля 2017 года, 18:16

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – В эти выходные в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова прошел XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».

В конкурсе приняли участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Апатитов, Полярных Зорь, Гаджиево, Гатчины и Никеля.

Конкурсанты продемонстрировали танцевальные способности в номинациях танцевальные композиции «Вальс, вальс, вальс» (фигурный, венский вальс и др.), историко-бытовые танцы (полька, мазурка, полонез и др.), танцы европейской программы (формейшен, микс), танцы латиноамериканской программы (формейшен, микс) и шоу-номера.

Члены жюри оценивали оригинальность балетмейстерских решений, исполнительское мастерство, соответствие хореографической композиции музыкальному материалу, сценическую культуру и соответствие репертуара, манеры исполнения и костюма.

Обладателем Гран-при стал ансамбль бального танца «Альянс-дэнс» североморского Дворца культуры «Строитель», руководитель - Андрей Евгеньевич Давыдов. Имена остальных дипломантов можно узнать на сайте Дворца культуры.