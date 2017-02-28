Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна

01 Марта 2017 года, 09:30

МУРМАНСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ - 15 и 16 апреля областная филармония приглашает на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна.

Звуки скрипки останавливают время и уносят в другое измерение! Вы убедитесь в этом на концертах одного из самых виртуозных музыкантов современной России Карэна Шахгалдяна!

15 апреля музыкант выступит в дуэте с мурманским пианистом Петром Макаровым, а 16 апреля - с московской скрипачкой Ксенией Гамарис.

Подробная информация и программы концертов на сайте филармонии.

Билеты продаются в кассе, пр.Ленина, 67, тел. /8152/ 45 08 67, и на сайте филармонии.