Весенний Jazz в клубе «Ледокол»

01 Марта 2017 года, 11:15

МУРМАНСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ - Первое весеннее в VII-м сезоне Jazz&Blues Cafe приглашает всех любителей «живой» музыки на очередной вечер в клубе «Ледокол».

Станислав Одиноков откроет вечер небольшим акустическим сетом, в котором прозвучат хорошо всем знакомые песни. Продолжая тему акустически-укулельного звучания второй раз в Jazz&Blues Cafe выступит экспериментальный проект «ВасяНастя». Группа Fungry Band перенесёт нас в мир более плотного звучания и авторских песен самого разнообразного музыкального стиля. Евгений Гоман и Анастасия Комарова вновь вернут нас в акустическое звучание, на два голоса и под гитару исполняя как авторские песни, так и песни объединённые в mash-up миксах. Затем на сцену выйдут The Hoolz с обновлённой и опять-таки авторской программой, которая и подведёт нас к завершению вечера.