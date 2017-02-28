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Главная » Культура » Мурманская область не вошла в ТОП-100 туристических брендов России
 
 
 
 
01 Марта 2017 года, 11:40

Мурманская область не вошла в ТОП-100 туристических брендов России


РОССИЯ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России», составители ежегодного Национального туристического рейтинга, провели при участии исследовательского агентства BCGroup новое исследование с целью выявить наиболее известные, узнаваемые и привлекательные для туристов региональные бренды.

Ростуризм объявил о создании туристического бренда России в этом полугодии. Эксперты, занимающие въездным туризмом, сходятся во мнении: у иностранцев нет информации о стране. Туроператоры в основном продают Москву, Санкт-Петербург и маршрут «Золотое кольцо России». Ситуация с внутренним туризмом отличается. Здесь конкурируют Москва и Санкт-Петербург, Крым и Краснодарский край. Далее соперничество идет между регионами Русского Севера, Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Журнал «Отдых в России» направил запросы в региональные министерства и департаменты по культуре и туризму с просьбой предоставить информацию о продвигаемых региональных туристских брендах. Как выяснилось, у многих нет ни понимания, что это такое, ни желания отвечать на вопрос. Также были опрошены эксперты и собрана информация из открытых источников.

В итоге было составлено ТОП-100 туристических брендов России. Первые два места заняли Третьяковская галерея и Кремль в Москве, третье - Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Далее идут Петергоф (Санкт-Петербург), Большой театр (Москва), Исаакиевский собор (Санкт-Петербург), тульский пряник, Красная площадь (Москва), ВДНХ (Москва) и Сочи. Сотое место досталось бренду «Полярный круг» (Ямало-Ненецкий автономный округ). Мурманская область в ТОП-100 не попала.

На основе полученных данных из опроса был составлен ТОП-25 брендов по каждой группе. Тройка лидеров осталась все той же: Третьяковская галерея, Московский Кремль и Эрмитаж. Замыкает ТОП-25 Муром – родина Ильи Муромца (Владимирская область). В этом рейтинге Мурманская область также отсутствует.

Лидерами ТОП-25 туристических маршрутов стали «Золотое кольцо России» (Владимирская область), «Янтарный край» (Калининградская область) и «Долина гейзеров» (Камчатский край). Первые три строчки ТОП-25 мероприятий событийного туризма заняли Парад Победы (Москва), Фестиваль света (Санкт-Петербург) и Ярославская Масленица – главная Масленица страны. Лидеры ТОП-25 гастрономических брендов – тульский пряник, алтайский мед и адыгейский сыр. Лидеры ТОП-25 народных художественных промыслов – тульский самовар, изделия из янтаря (Калининградская область) и вологодское кружево. Мурманская область не попала ни в один из рейтингов.

«Мало придумать название, логотип, нужно создать качественный продукт. Это касается инфраструктуры, дорог, музеев, отелей и т.д. Наша рекомендация: продумывать до мелочей сам маршрут и его наполнение. Не надо ничего навязывать, особенно низкого качества. У некоторых регионов есть уникальные вещи, которых нет у наших столиц. Например, северное сияние в Мурманске. И нам легче продвигать поездку к северному сиянию, чем в сам город Мурманск», - подчеркнул генеральный директор ООО «Интурист» Леонид Мармер.

Сейчас в России запущен новый проект «Серебряное ожерелье России», куда вошли 11 регионов СЗФО, в том числе Мурманская область. Кроме того, Кольское Заполярье разрабатывает собственные бренды, например, фестиваль «Териберка – новая жизнь» или Хибины в Кировске. Напомним, что горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» вошел в топ-6 лучших горнолыжных курортов России. Также есть планы создать первый российский бренд морской соли, построив в Териберке цех по выварке соли. Российские туроператоры отмечают, с осени 2015 года Мурманская область набирает популярность среди китайских туристов.

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