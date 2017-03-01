В Апатитах прочтут лекцию о петроглифах Канозера

01 Марта 2017 года, 13:16

АПАТИТЫ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – В Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В. К. 4 марта состоится очередная лекция научно-познавательного лектория.

Тема лекции – «Петроглифы Канозера: двадцать лет с момента открытия». Лекцию прочтёт Вадим Лихачев (факультет дизайна и искусств Университета Лапландии, Рованиеми, Кольский центр охраны дикой природы, Апатиты).

В июле 2017 года исполнится 20 лет со дня открытия древних наскальных рисунков на Канозере. В лекции будет рассказано об истории открытия с демонстрацией архивных видеоматериалов некоторых результатов исследования и мер, принятых по сохранению наскальных рисунков.