Украинцы Дома Дружбы приглашают на творческую встречу в Мурманске

МУРМАНСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – Региональная общественная организация «Объединение украинцев Мурманской области» и Дом Дружбы 5 марта приглашают на творческую встречу «Мамин платок», посвященную Международному женскому дню.
Мероприятие состоится в рамках реализации проекта - победителя конкурса областных грантов для общественных организаций Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
В программе примут участие творческие коллективы и исполнители национально-культурных общественных объединений Дома Дружбы. Начало встречи в 15:00 в Мурманской детской театральной школе, где в фойе будет представлена выставка работ «Руками наших мам».