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Жизнь в Мурманске


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Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » Культура » Украинцы Дома Дружбы приглашают на творческую встречу в Мурманске
 
 
 
 
01 Марта 2017 года, 13:50

Украинцы Дома Дружбы приглашают на творческую встречу в Мурманске


МУРМАНСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – Региональная общественная организация «Объединение украинцев Мурманской области» и Дом Дружбы 5 марта приглашают на творческую встречу «Мамин платок», посвященную Международному женскому дню.

Мероприятие состоится в рамках реализации проекта - победителя конкурса областных грантов для общественных организаций Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

В программе примут участие творческие коллективы и исполнители национально-культурных общественных объединений Дома Дружбы. Начало встречи в 15:00 в Мурманской детской театральной школе, где в фойе будет представлена выставка работ «Руками наших мам».

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