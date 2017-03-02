8 марта в филармонии концерт московского трио «Джазовые диалоги с духовым органом»

02 Марта 2017 года, 12:32

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - Джаз на органе?! Да, и такое возможно!

8 марта в областной филармонии очередной аншлаг. Здесь состоится концерт московского трио «Джазовые диалоги с духовым органом».

Восходящие звезды Московской джазовой сцены исполнят собственные композиции, написанные на грани джаза, рока и классической музыки!

В составе трио:

- один из лучших джазовых пианистов Москвы, лауреат многочисленных международных конкурсов Владимир Нестеренко. Он играл джаз в клубах Нью-Йорка и Москвы, покорял своим талантом меломанов разных городов и стран.

- выпускник РАМ им. Гнесиных, лауреат 1й премии на Всероссийском открытом конкурсе молодых джазовых исполнителей в Ростове-на-Дону Николай Куликов (гитара)

- «восходящая звезда» Московской джазовой сцены, яркий представитель «cоул-джазовой» школы Хосе Морян (вокал, перкуссия).

Начало в 17 часов.