Музей истории Северных конвоев появится в Санкт-Петербурге

02 Марта 2017 года, 14:42

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ — 1 марта в Колледже Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в Санкт-Петербурге состоялась закладка Музея истории Северных конвоев 1941-1945 годов. Музей, открытие которого планируется в здании Колледжа, станет самым крупным музеем в мире, посвященным подвигу полярных конвоев 1941-1945 годов, сообщают в Росморречфлоте.

Общая площадь музея, экспозиция которого не будет иметь аналогов в мире, составит 600 кв. метров, открытие запланировано на август 2018 года.

Одним из ключевых событий церемонии стала закладка модели арктического ледокола «Красин», участника Северных конвоев, которому 31 марта 2017 года исполняется 100 лет. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику «Памяти моряков полярных конвоев 1941 – 1945 годов».

Напомним, что 11 января в Мурманске в сквере на Ленинградской улице прошёл митинг, посвященный 75-летию со дня прихода первого союзного конвоя PQ-7 в порт Мурманск, и возложение цветов к мемориалам арктических конвоев. В митинге приняли участие представители областного правительства и заксобрания, а также депутаты мурманского горсовета. Память экипажей конвоя почтили и у памятника «Погибшим портовикам».