Спектакль Архангельского театра драмы «Блогер» получил высокую оценку коллег

02 Марта 2017 года, 18:30

ЧЕЛЯБИНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – С успехом прошёл показ спектакля Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова «Блогер» на V международном фестивале-лаборатории спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА» в Челябинске.

На этом фестивале не присуждают призовых мест, главное, что получают актеры и режиссеры – это компетентные оценки, дискуссии, глубокий анализ со стороны экспертов и взыскательной фестивальной публики. Поэтому именно спектакль «Блогер» как размышление о повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» был внесён экспертным советом в программу фестиваля.

Это самостоятельный проект актёров Игоря Патокина, Ивана Братушева и Анны Патокиной, в котором проявляются все грани актёрского таланта. Критики дали высокую оценку спектаклю, режиссёрской и актёрской работе. По словам известного театрального критика Нины Шалимовой, спектакль делает честь архангельскому театру.

Всего в программе пятого «CHELоВЕКа» вошли 16 спектаклей. Участниками фестиваля стали театральные труппы из Ирана и Македонии, ближнее зарубежье было представлено коллективами из Армении и Казахстана. Свои работы привезли театры из Москвы, Перми, Омска, Архангельска, Вологды и других городов России.