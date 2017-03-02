Видеоигру про выживание в российской Арктике выпустят в 3 квартале этого года

02 Марта 2017 года, 21:30

МИР/ 2 марта/ БИ-ПОРТ — Разработчики игры «Metro 2033» студия 4A Games анонсировала новый шутер для очков виртуальной реальности под названием «ARKTIKA.1».

«Arktika.1» – это игра от первого лица, разрабатывающаяся эксклюзивно для Oculus Rift и контроллеров Oculus Touch. Предполагаемая дата выхода игры намечена на 3 квартал 3017 года.

Недавно студия 4A Games опубликовала несколько новых скриншотов шутера. Изображения демонстрируют качество визуальной составляющей игры и некоторые виды оружия. Проект построен на базе последней версии движка 4A Engine, собственной разработки авторов.

Действие разворачивается в далеком будущем во время следующего ледникового периода.

«В недалеком будущем, после ужасного катаклизма, планета вступила в новый ледниковый период. Только экваториальные регионы все еще пригодны для жизни, небольшие остатки человечества пытаются выжить в ужасных условиях. Но главной опасностью для них остается не холод, а другие выжившие. Места обитания колоний богаты природными ресурсами, за которыми охотятся рейдеры, мародёры и ужасающие существа. Вы выступите в роли наёмника, которого наняли для защиты одной из последних колоний пустоши старой России», - так описывают сюжет игры сами разработчики.