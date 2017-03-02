В Мурманске пройдет концерт, посвященный Международному женскому дню

02 Марта 2017 года, 18:16

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Творческие коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 7 марта поздравят женщин с Международным женским днем.

В праздничной программе концерта зрители увидят танцевальные и вокальные номера. Ансамбль танца «Радость» подарит хореографическую композицию «Белый сон», студия эстрадной песни «Вернисаж» споет песни «Мама» и «Верни мне музыку», ансамбль бального танца «Ювента» исполнит «Танго» и «Вальс», а цирк «Комплимент» удивит воздушной гимнастикой и эквилибристикой.

Кроме того, в концерте примут участие творческие коллективы из Североморска и Кировска. Начало мероприятия в 18:30.