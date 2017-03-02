На барбекю - в гости к сказке

03 Марта 2017 года, 09:35

МУРМАНСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ - На территории Центра отдыха и туризма «Огни Мурманска» находятся 7 домиков для барбекю, каждый из которых стилизован под известные русские сказки. Есть и «Печка Емели», и «Мазанка Салохи», «Замок Кащея» и «Избушка Бабы-Яги», «Мельница деда Егора» и «Крепость Святогора», а также «Домик лешего». Любой из домиков Вы можете арендовать для барбекю. Все домики рассчитаны от 6 до 18 человек.

Каждый сказочный домик отапливается, внутри находятся: стол, скамейки, розетки. Возле домиков расположены стационарные мангалы, в стоимость аренды входят пакет угля, жидкость для розжига, шампуры.

Предоставляются услуги профессионального мангальщика (также возможен выезд на ваше мероприятие).

Подробности по телефону: 8(8152)554-009.

Бесплатный автобус до Огней Мурманска от ост. Кооперативная и Автопарк каждый час.

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