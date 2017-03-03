В мурманском краеведческом музее пройдет день семейного отдыха «Моя любимая мамочка»

03 Марта 2017 года, 17:04

МУРМАНСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 5 марта в 13:00 состоится традиционный день семейного отдыха, приуроченный к Международному женскому дню – 8 марта.

День семейного отдыха будет проходить в игровой форме с использованием элементов интерактивности.

Сначала участники прослушают экскурсию «Забота о потомстве». На ней ребята познакомятся с повадками животных, обитающих на территории Мурманской области, и узнают о том, как заботятся о потомстве дикие животные северного леса.

После экскурсии дети примут участие в мастер-классе, и своими руками изготовят праздничную открытку в технике аппликация. В заключение мероприятия ребятам будет предложено нарисовать портрет своей мамы и вместе с родителями создать мини-выставку «Милой мамочки портрет».

Мероприятие предназначено для детей дошкольного и младшего школьного возраста и их родителей. Цена билета для взрослых – 150 рублей, для детей – 40 рублей.