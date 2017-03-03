Мурманские театры получат губернаторские гранты

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – В соответствии с постановлением губернатора Марины Ковтун «О грантах Мурманской области на поддержку театральной деятельности» утверждено решение Экспертного совета о выделении грантов театрам.
Губернаторский грант в размере 150 тысяч рублей достанется Мурманскому областному драматическому театру на создание оригинальной музыки к спектаклям «Зачарованное царство» и «Новогодняя сказка». Такая же сумма будет выделена Мурманскому областному театру кукол на постановку спектакля «Как Дед Мороз на свет появился».
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