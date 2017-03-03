На сцене ДК Кирова пройдет игра Мурманской лиги КВН

03 Марта 2017 года, 17:57

МУРМАНСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – На сцене областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 11 марта в 18:00 пройдет игра Мурманской лиги КВН.

В этом году состязаться в юморе будут команды «Такие мы», «Филфак», «Морская академия», «Крали&М», «Шпроты», «Для вас», «Молодежь Заполярья», «Непохожие» и «Stand up» из Мурманска, команда «Регион 51» из Апатитов, «Суровые парни» из поселка Спутник, «Стиляги МЧС» из ЗАТО Александровск, а также петрозаводская «Глазунья», архангельская «Сборная СГМУ» и ленинградская команда «Онегин».

Ведущий – капитан команды Высшей Лиги КВН «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги КВН Герман Иванов.