Конкурс по спортивным бальным танцам «Весенние ритмы» пройдет в Мурманске

03 Марта 2017 года, 19:30

МУРМАНСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 11 марта в 16:00 пройдет традиционный конкурс по спортивным бальным танцам «Весенние ритмы».

В этот раз в состязании примут участие ансамбли бального танца и танцевально-спортивные клубы из Мурманска, Полярного, Кандалакши, Оленегорска, Полярных Зорь, Североморска и Мончегорска.

Конкурсанты представят самбу, ча-ча-ча, джайв, медленный вальс, квикстеп, а также диско и польку. На протяжении двух отделений на паркет будут выходить участники спортивно-массовых мероприятий различных возрастных категорий, многие из которых только начинают пробовать свои силы в этом танцевальном жанре.