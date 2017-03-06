В Мурманске подвели итоги конкурса «Мисс Обаяние»

06 Марта 2017 года, 13:56

МУРМАНСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - В этом году областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние» собрал 11 участниц из общественных организаций, коррекционных школ и отделений дневного пребывания инвалидов региона.

В соответствии с темой турнира – «О, славься, Греция и Древние Афины» – конкурсантки подготовили свои выступления на основе мифов и легенд Древней Греции. Девушки представили членам жюри и зрителям «визитные карточки», стихотворения, песни, танцевальные номера и театральные зарисовки.

Каждая участница была удостоена специального диплома. Победительницами областного конкурса среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние» стали сразу две девушки – мурманчанка Олеся Юхина и Анастасия Чикачкова из Мончегорска.