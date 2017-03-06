На «Большом Радио» поговорят о Мурманском колледже искусств

06 Марта 2017 года, 15:25

МУРМАНСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - Мурманский колледж искусств на протяжении многих лет взращивает талантливую молодежь и превращает любителей в профессионалов. Студенты демонстрируют свои навыки на многих региональных, российских и международных конкурсах, а также принимают участие в благотворительных акциях. Чем живет учебное заведение? Какие планы у колледжа на 2017 год? Что ждать гостям Дня открытых дверей, который наступит 25 марта? Об этом и многом другом в эфире программы «Точка Зрения» расскажет заместитель директора по воспитательной части колледжа искусств Юлия Воронина. Ведущая Анна Ламия пообщается с гостем 7 марта в 10 часов утра на волнах «Большого Радио». Телефон прямого эфира 45-09-45.

«Большое Радио» доступно для жителей Мончегорска и Оленегорска на 102 FM; для Мурманска, Колы, Мурмашей, Североморска, Полярного, Снежногорска, Гаджиево и Верхнетуломского 106,9 FM и для Заполярного, Никеля, Спутника, Печенги, Луостари, Киркенеса, Вадсё и Вардё 103,6 FM.