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Главная » Культура » Выставка «Ван Гог. Живые полотна», организованная «МегаФоном» к столетию Мурманска, получила награду
 
 
 
 
06 Марта 2017 года, 17:00

Выставка «Ван Гог. Живые полотна», организованная «МегаФоном» к столетию Мурманска, получила награду


МУРМАНСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – Мультимедийная выставка «Ван Гог. Живые полотна» получила «серебро» в номинации «Лучшее event-маркетинговое мероприятие» на региональном этапе крупнейшего фестиваля рекламы и маркетинга «Серебряный Меркурий», который проходил в Санкт-Петербурге.

«Необычный художественный перфоманс, который длился в Мурманске весь октябрь прошлого года, стал ярким проектом в череде многочисленных мероприятий, приуроченных к празднованию столетия столицы Заполярья. Теперь проект оценили и профессионалы рекламной индустрии. Это знак того, что замысел, идея и воплощение были верны и попали точно в цель», – рассказала «Би-порту» представитель Мурманского отделения компании «МегаФон» Галина Куракова.

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Мультимедийное шоу посмотрело более 23 тысяч человек, получено более 10 тысяч отзывов, абоненты МегаФона, которые смотрели выставку бесплатно, прокачали 614 Гб трафика.

Напомним, экспозиция состояла из пяти эпизодов, каждый из которых рассказывал об определенном периоде жизни художника.

«Благодаря новому формату выставки, который инициировала и профинансировала наша компания, зрители смогли «погрузиться» в искусство наиболее полно, а мы, как оператор связи смогли продемонстрировать высокое качество телекоммуникационных услуг», – говорит директор Мурманского отделения «МегаФон» Владимир Чуйко.

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  • Отличная была выставка, спасибо организаторам.
 
 
 
 
 
 
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