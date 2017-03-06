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Главная » Культура » Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска»
 
 
 
 
07 Марта 2017 года, 09:13

Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска»


МУРМАНСК/ 7 марта/ БИ-ПОРТ - Предлагаем вашему вниманию туры выходного дня для любителей активного отдыха и для поклонников зимних видов спорта. Туристические программы специально разработаны Центром отдыха и туризма «Огни Мурманска» для тех, кто не может отключиться от дел на долгий срок. Даже в коротком туре можно отлично отдохнуть!

В зависимости от ваших пожеланий, в программу любого тура могут быть внесены изменения и корректировки. «Огни Мурманска» предлагают 5, 24 или 52 часа развлечений на выбор!

Программы туров выходного дня включают катание на беговых, горных лыжах или сноуборде, катание на снегоходах и ватрушках, спуск на тарзанке над зимним озером, посещение пневматического и арбалетного тира, питание и окончание тура в Тропической купальне с водной горкой, гидромассажем и различными банями. Для детей развлекательная программа с кормлением хаски.

Тур выходного дня на 24 или 52 часа развлечений подразумевает размещение в гостиничном комплексе.

Стоимость туров заведомо ниже стоимости всех услуг по отдельности.

Цена на взрослого на «Тур выходного дня – 1 день (5 часов)» от 1600 рублей, «Тур выходного дня – 2 дня (24 часа)» с проживанием от 4000 рублей, «Тур выходного дня – 3 дня (52 часа)» с проживанием от 8400 рублей.

Подробности по телефону: 8(8152)554-009

Подробнее о других услугах, мероприятиях и акциях на сайте или в группе Вконтакте.

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