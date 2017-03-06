11 марта филармония приглашает на концерт участника телепроекта «Голос» Игоря Монаширова

МУРМАНСК/ 7 марта/ БИ-ПОРТ - Артист обладает уникальным диапазоном голоса от контртенора до баритона, завораживая слушателей обаянием и артистизмом. В Италии певца наградили почетным званием maestro, которое дают за высокое мастерство, профессионализм и верное служение искусству. У себя на родине певец удостоен серебряного и золотого орденов «За заслуги перед Отечественным искусством» и ордена «Во славу Отечества» второй степени. В программе – неаполитанские песни, популярная классика, русские романсы. Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Лейла Алекперова.
Начало в 17 часов.