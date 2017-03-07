XVI Хибинский спортивный фестиваль стартует в Апатитах 11 марта

07 Марта 2017 года, 12:10

АПАТИТЫ/ 7 марта /БИ-ПОРТ – С 11 марта по 1 апреля в Апатитах состоятся физкультурные и спортивные мероприятия XVI Хибинского спортивного фестиваля.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 11 марта 2017 года в 14.00 в Большом зале Дворца спорта ФСК «Атлет». В рамках открытия XVI Хибинского спортивного фестиваля состоится шоу-конкурс «Бешеная пила», которое представит многочисленным зрителям, спортсменам и гостям величие ледовых скульптур, выполненных признанными мастерами и скульпторами, призерами и лауреатами всероссийских и международных конкурсов по обработке снега и льда. Скульптуры создадут незабываемые впечатления и эмоции зрителей. В распоряжении скульпторов будет всего 90 минут для создания своих произведений изо льда. По итогам шоу-конкурса «Бешеная пила» участникам и призерам вручат памятные дипломы, кубки и подарки от организаторов и партнеров мероприятия.

Кроме того, в программу открытия фестиваля войдут катания на собачьих упряжках и другие массовые развлечения.

В течение месяца в рамках фестиваля в Апатитах пройдут первенства по различным видам спорта, а также веселые старты. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте муниципалитета.