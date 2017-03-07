08 Марта 2017 года, 16:00

МОНЧЕГОРСК/ 8 марта/ БИ-ПОРТ - В Мончегорском музее цветного камня начала работу выставка «Золотые узоры хохломы». На выставке представлена частная коллекция изделий, выполненных в стиле и традициях хохломы. Собиралась она не один десяток лет мончегоркой Галиной Дежкиной.

Хохлома - это нарядные, яркие изделия, вырезанные из дерева, расписанные строго по канонам промысла и обожженные в печи. Сегодня хохлома - предмет коллекционирования, брендовый сувенир из России и украшение интерьера. Этому русскому промыслу более 300лет! Его столица - город Семенов, расположенный к северу от Нижнего Новгорода. Хохлома – промысел, изготовление «золоченой» деревянной посуды без применения драгоценного металла и своеобразная растительно-травная роспись.

В коллекции Галины Николаевны - хохломские чайные пары, ложки, конфетницы, подсвечники, кубышки, чугунки, вазы и вазочки, селедочница, наборы для меда и специй. Особенно красивы братина и вазы, своей формой повторяющие лебедей. Рисунок на изделиях - сказочный: золотистые завитки, узоры из листьев, переплетающиеся веточки, богатые гроздья лесных ягод. И все это - на строгом черном или красном фоне. Классическая хохломская посуда - украшение любого стола. Но ценят ее не только за красоту, но и за удивительную практичность. В такой посуде можно и окрошку подать, и чай поднести, и не волноваться, что поблекнут краски или потрескается лак, защищающий роспись.

Выставка продлится до 5 апреля.