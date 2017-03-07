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Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » Культура » В Мончегорском музее цветного камня начала работу выставка «Золотые узоры хохломы»
 
 
 
 
08 Марта 2017 года, 16:00

В Мончегорском музее цветного камня начала работу выставка «Золотые узоры хохломы»


МОНЧЕГОРСК/ 8 марта/ БИ-ПОРТ - В Мончегорском музее цветного камня начала работу выставка «Золотые узоры хохломы». На выставке представлена частная коллекция изделий, выполненных в стиле и традициях хохломы. Собиралась она не один десяток лет мончегоркой Галиной Дежкиной.

Хохлома - это нарядные, яркие изделия, вырезанные из дерева, расписанные строго по канонам промысла и обожженные в печи. Сегодня хохлома - предмет коллекционирования, брендовый сувенир из России и  украшение интерьера. Этому русскому промыслу более 300лет! Его столица  - город Семенов, расположенный к северу от Нижнего Новгорода. Хохлома – промысел, изготовление  «золоченой»  деревянной  посуды  без  применения драгоценного  металла  и  своеобразная  растительно-травная  роспись.

В коллекции Галины Николаевны - хохломские чайные пары, ложки, конфетницы, подсвечники, кубышки, чугунки, вазы и вазочки, селедочница, наборы для меда и специй. Особенно красивы братина и вазы, своей формой повторяющие лебедей. Рисунок на изделиях - сказочный: золотистые завитки, узоры из листьев, переплетающиеся веточки, богатые гроздья  лесных ягод. И все это - на строгом черном или красном фоне. Классическая хохломская посуда - украшение любого стола. Но ценят ее не только за красоту, но и за удивительную практичность. В такой посуде можно и окрошку подать, и чай поднести, и не волноваться, что поблекнут краски или потрескается лак, защищающий роспись.

Выставка продлится до 5 апреля.

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