Патриарший хор Московского Свято-Данилова монастыря 12 марта выступит в Мурманской филармонии

09 Марта 2017 года, 10:55

МУРМАНСК/ 9 марта/ БИ-ПОРТ - 12 марта в областной филармонии очередной аншлаг: с программой «Музыка души и сердца» выступит Лауреат Международных конкурсов Праздничный Патриарший хор Московского Данилова монастыря.

Художественный руководитель и главный регент — Георгий Сафонов.

Патриарший хор Московского Свято-Данилова монастыря - один из самых известных певческих коллективов в России. Этот уникальный коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Миссия сценических выступлений хора – знакомство публики с образцами русской церковной и народной культуры XV-XX веков.

В новой программе «Музыка души и сердца» прозвучат древние монастырские напевы, духовная музыка разных христианских традиций (Болгарской, Сербской, Грузинской и др. Церквей), духовные стихи. Во втором отделении концерта - музыкально-литературная композиция, составленная из казачьих песен, которая называется «Любо, братцы, любо».

Начало в 17 часов.