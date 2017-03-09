Финал конкурса среди женщин-военнослужащих «Звездные барышни» состоится 18 марта

09 Марта 2017 года, 19:30

МУРМАНСК/ 9 марта/ БИ-ПОРТ – 18 марта в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет финал областного конкурса среди женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств «Звездные барышни».

В финале примут участие 16 женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств, включая гражданский персонал, из городов Мурманск, Североморск, Гаджиево, Полярный, Заозерск, Мончегорск, поселков Сафоново, Спутник и Печенга.

Конкурс состоит из трех этапов. I этап прошел 6 марта: участницам предстояло преодолеть дистанцию 25 метров, продемонстрировать владение огнестрельным оружием и стрельбу из пневматической винтовки, а также выполнить комплекс упражнений под руководством инструктора по фитнесу.

На сцене ДК им. Кирова участницам предстоит представить себя и рассказать о своей профессии. Девушки исполнят творческие номера в любом жанре, а также продемонстрируют наряды, изготовленные из подручных материалов, и продефилируют в вечернем туалете.

По результатам работы жюри всем участницам вручаются дипломы в номинациях конкурса и памятные сувениры. Победительнице вручается диплом победителя и присваивается титул «Звёздная барышня».

Мероприятие направлено на формирование позитивного отношения к Вооруженным силам, силовым структурам и ведомствам, укрепление межведомственных культурных связей, сообщают в пресс-службе ДК им. Кирова.