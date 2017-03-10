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Главная » Культура » В музее Мурманска открылась персональная выставка Никаса Сафронова
 
 
 
 
11 Марта 2017 года, 10:00

В музее Мурманска открылась персональная выставка Никаса Сафронова


МУРМАНСК/ 11 марта/ БИ-ПОРТ – Вчера в Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Никас Сафронов. Избранное», впервые представляющая работы художника в столице Заполярья. Для экспозиции привезено около 80 работ, большинство из которых выполнены в графике и живописи. Среди них можно увидеть портреты знаменитостей, полотна в авторском стиле «Дрим вижн», анималистике или символизме.

Свои картины в Мурманске Никас Сафронов представил лично, рассказав, что в городе он не впервые в отличие от его выставки. Помимо искусства он много говорил о меценатстве.

«Я хочу работать еще больше, чтобы больше возвращать. Как-то в детстве я прочитал: три копейки заработал – одну отдай на благотворительность. Я отдаю две, ведь человек живет во вселенной всего три секунды – 85 лет, за это время надо сделать что-то хорошее, чтобы продлить момент, а иногда –  остаться в истории», – подчеркнул живописец.

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Отвечая на вопрос мурманских воспитанников изостудии, он назвал три главных качества для достижения мастерства: профессионализм, обязательность, а именно умение выполнять свои обещания, духовность.

«Духовность очень важна. Если вы будете изображать негатив, то малое количество людей захотят это приобрести. Нужно быть позитивным и любить свою страну, которая дает вам возможность состояться. И нужно с самого детства понимать, что оно не вернется и бывает в жизни всего раз», – сказал Сафронов.

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Его картины распроданы в отечественные, европейские музеи и частные собрания. Более восьмисот холстов приобрели западные коллекционеры. Сейчас он работает над произведением для королевской семьи, заказ которого получил при встрече в Абу-Даби. На Кольский полуостров Никас Сафронов также приехал с подарком, подготовленным специально к юбилею губернатора области.

Выставка «Никас Сафронов. Избранное» продлится в художественном музее до 16 марта.

Фоторепортаж с открытия выставки Никаса Сафронова можно посмотреть здесь.

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