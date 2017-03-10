Скончался писатель Роберт Уоллер

11 Марта 2017 года, 11:15

МИР/ 11 марта - Писатель Роберт Уоллер умер в возрасте 77 лет, сообщает Associated Press.

Роберт Джеймс Уоллер — американский писатель, также известный своими работами в качестве фотографа и музыканта. Уоллер окончил Университет Северной Айовы, получил докторскую степень по бизнесу. В 1980 году стал деканом Колледжа бизнеса, а в 1986 году вышел на пенсию.

Некоторые из его книг были внесены в список бестселлеров New York Times, в том числе книга «Мосты округа Мэдисон», ставшая бестселлером в 1993 году.

Фото: WCFCourier.com