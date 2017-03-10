Выход очередного «Аватара» откладывается

11 Марта 2017 года, 12:00

МИР/ 11 марта - Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что в 2018 году «Аватар-2» не выйдет. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Изначально сиквел ожидался в декабре следующего года, но теперь постановщик говорит, что «твердой даты релиза» нет. Как пояснил Кэмерон, работа идет не над одним продолжением «Аватара», а сразу над несколькими. «Это эпичное дело», – отметил он и сравнил съемочный процесс со строительством ГЭС «Три ущелья» в Китае. «Поэтому я знаю, где буду в следующие восемь лет своей жизни», – сообщил режиссер.

Выход третьего «Аватара» ожидался в 2020 году, четвертого – в 2022 году, пятого – в 2023 году. Теперь, судя по всему, сроки будут сдвинуты.