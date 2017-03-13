Мурманчане одержали победу в фестивале Региональной лиги КВН

13 Марта 2017 года, 13:47

МУРМАНСК/ 13 марта /БИ-ПОРТ – 11 марта в Мурманске состоялся фестиваль нового сезона Региональной Мурманской лиги КВН. Как сообщили в городской администрации, в нем приняли участие 13 команд из Мурманска и области, а также из Архангельска, Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

Приз в номинации «Открытие» получила команда «Овощной салат» из Санкт-Петербурга. Третьими стали КВНщики «Сборная Филологического Факультета», второе место досталось команде из Снежногорска, а победителями стали игроки мурманской команды «Морская академия».

«Такой фееричный состав команд Мурманск принимает впервые. Приятно, что движение КВН в нашем городе так активно развивается», - отметил глава Мурманска Дмитрий Филиппов. Напомним, что в январе мэр встретился с мурманскими КВНщиками.

В ноябре 2016 года состоялся Финал Региональной Мурманской лиги КВН. Победителями стали команды «Морская академия» и команда морских пехотинцев Северного флота «Суровые парни».