Мурманские стендаперы будут защищать честь региона на фестивале в Москве

13 Марта 2017 года, 14:57

МОСКВА/ 13 марта /БИ-ПОРТ – С 16 по 19 марта в Москве будет проходить третий фестиваль Stand Up. Участниками фестиваля станут стендап-комики со всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, а по итогам фестиваля из лучших участников будет сформирован новый состав телевизионного проекта «Открытый микрофон» на канале ТНТ.

Мурманскую область на фестивале представит четверо стендаперов: Дмитрий Амелькин, Денис Ушаков, Надежда и Максим Николаевич. В течение полугода комики готовились к битве за места в телепроекте.