Фестиваль «Молодёжный движ» пройдет в Кандалакше

13 Марта 2017 года, 16:18

КАНДАЛАКША/ 13 марта /БИ-ПОРТ – С 29 апреля по 1 мая в Кандалакше пройдёт фестиваль молодежи в рамках проекта «Молодежный движ».

Проект «Молодежный движ» кандалакшской общественной организации «Новое поколение» является одним из победителей конкурса проектов и программ молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области на 2017 год, получивший грант от регионального Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.

Как сообщили в региональном правительстве, цель проекта – создание условий для развития творческого потенциала и лидерских качеств подростков и молодежи Кандалакше. 1 февраля началась онлайн-регистрация волонтеров готовящегося фестиваля, а в конце февраля был проведён первый расширенный оргкомитет фестиваля с применением онлайн-трансляции для иногородних добровольцев.

В организации фестиваля сегодня принимают участие более 30 человек. В составе делегации Кандалакшского района команда проекта уже принимала участие в молодежном сборе по обмену опытом организации подобных мероприятий, состоявшемся в Петрозаводске