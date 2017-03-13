Руководители областных музеев обсудят стратегию развития на 2017 год

МУРМАНСК/ 13 марта /БИ-ПОРТ – 14 марта в Мурманском областном краеведческом музее состоится очередное заседание Совета директоров государственных областных и муниципальных музеев Мурманской области.
Как сообщили в областном комитете по культуре и искусству, руководители подведут итоги работы музеев Мурманской области за 2016 год, обсудят выполнение протокольных решений предыдущих заседаний. Кроме того, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов обозначит основные задачи региональной отрасли «Культура» в текущем году, а кандидат исторических наук, доцент Московского государственного института культуры Ирина Хмельницкая познакомит руководителей музеев региона с проблемами внедрения профессиональных стандартов в учреждениях музейного типа. В рамках заседания специалисты краеведческого музея также познакомят коллег с новыми выставками.