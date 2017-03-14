Филармония приглашает 8 апреля на конкурс «Фонограф-Дебют»

14 Марта 2017 года, 12:43

МУРМАНСК/ 14 марта/ БИ-ПОРТ - Сергей Жилин и Мурманский областной фонд содействия гражданским инициативам «Время добра» представляют концерт в рамках проведения регионального детско-юношеского эстрадно-джазового конкурса «Фонограф-Дебют»

В 2016 году пианист, дирижер, руководитель оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз», заслуженный артист России Сергей Жилин учредил региональный конкурс «Фонограф-Дебют»: «Накопив достаточной большой опыт общения с юными музыкантами из разных уголков России, я пришел к выводу, что огромное количество талантливых ребят не имеет возможности приехать в Москву на конкурсы и фестивали, где они могли бы в полной мере показать свои творческие возможности. Поэтому я решил учредить свой конкурс, который бы проводился во всех регионах нашей страны и в котором могли бы принять участие абсолютно все талантливые дети».

8 апреля в рамках проведения конкурса «Фонограф-Дебют» в Мурманске состоится одноименный концерт, в котором примут участие участники нескольких сезонов проекта «Голос. Дети» и воспитанники творческой студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф» Сергея Жилина: Ярослава Дегтярева, Андрей Клубань, Лариса Григорьева, Полина Богусевич и Сурен Платонов. Конечно, не обойдется и без классического инструментального джаза в исполнении самого Маэстро и его блистательного коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд».

Билеты продаются в кассе филармонии пр.Ленина. 67 , тел. 45 08 67, на сайте филармонии и на официальной страничке Вконтакте.