Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Филармония приглашает 8 апреля на конкурс «Фонограф-Дебют» Филармония приглашает 8 апреля на конкурс «Фонограф-Дебют»
Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон
Победу в юбилейной «Лыжне дружбы» одержали россияне Победу в юбилейной «Лыжне дружбы» одержали россияне
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска» Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска»
 
 

Видеоновости16+

Смотрите сегодня в программе «Вовремя»: точка невозврата, или как сохранить приемные семьи?
 
 
 
 

Курсы валют 14.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,2069
0,1926
1 USD
Доллар США
59,1327
-0,0847
1 EUR
Евро
63,2661
0,5253
10 NOK
Норвежских крон
68,9747
0,0259
10 SEK
Шведских крон
65,8640
0,2775
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

6.7 м/с
давление 749.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

7,7 млрд рублей перечислили в бюджет налогоплательщики Мурманской области
14 Марта 2017, 12:57
7,7 млрд рублей перечислили в бюджет налогоплательщики Мурманской области
Сергей Свинин назначен на должность сити-менеджера Кировска
14 Марта 2017, 11:40
Сергей Свинин назначен на должность сити-менеджера Кировска
Минздрав не будет запрещать курить рождённым после 2015 года
14 Марта 2017, 10:59
Минздрав не будет запрещать курить рождённым после 2015 года
Дорога до Териберки и Туманного закрыта
14 Марта 2017, 10:20
Дорога до Териберки и Туманного закрыта
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске появится новый светофор
13 Марта 2017, 16:00
Трём жителям Апатитов грозит до 15 лет тюрьмы за истязание и убийство девушки
13 Марта 2017, 15:03
Журналистам удалось пообщаться с русским мальчиком, которого увезли в Финляндию в багажнике
13 Марта 2017, 15:47
Поставки рыбы в Мурманск сократились на 20% с начала года
14 Марта 2017, 10:17
Радиоэлектронный комплекс «Мурманск» развернут в Крыму
13 Марта 2017, 18:47
К «Арктической горной компании» предъявят встречный иск о взыскании почти 300 миллионов долларов
13 Марта 2017, 17:15
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Культура » Филармония приглашает 8 апреля на конкурс «Фонограф-Дебют»
 
 
 
 
14 Марта 2017 года, 12:43

Филармония приглашает 8 апреля на конкурс «Фонограф-Дебют»

21 2

МУРМАНСК/ 14 марта/ БИ-ПОРТ - Сергей Жилин и Мурманский областной фонд содействия гражданским инициативам «Время добра» представляют концерт в рамках проведения регионального детско-юношеского эстрадно-джазового конкурса «Фонограф-Дебют»

В 2016 году пианист, дирижер, руководитель оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз», заслуженный артист России Сергей Жилин учредил региональный конкурс «Фонограф-Дебют»: «Накопив достаточной большой опыт общения с юными музыкантами из разных уголков России, я пришел к выводу, что огромное количество талантливых ребят не имеет возможности приехать в Москву на конкурсы и фестивали, где они могли бы в полной мере показать свои творческие возможности. Поэтому я решил учредить свой конкурс, который бы проводился во всех регионах нашей страны и в котором могли бы принять участие абсолютно все талантливые дети».

8 апреля в рамках проведения конкурса «Фонограф-Дебют» в Мурманске состоится одноименный концерт, в котором примут участие участники нескольких сезонов проекта «Голос. Дети» и воспитанники творческой студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф» Сергея Жилина: Ярослава Дегтярева, Андрей Клубань, Лариса Григорьева, Полина Богусевич и Сурен Платонов. Конечно, не обойдется и без классического инструментального джаза в исполнении самого Маэстро и его блистательного коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд».

Билеты продаются в кассе филармонии пр.Ленина. 67 , тел. 45 08 67, на сайте филармонии и на официальной страничке Вконтакте.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Патриарший хор Московского Свято-Данилова монастыря 12 марта выступит в Мурманской филармонии
2.
11 марта филармония приглашает на концерт участника телепроекта «Голос» Игоря Монаширова
3.
8 марта в филармонии концерт московского трио «Джазовые диалоги с духовым органом»
4.
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
5.
В Мурманске состоится региональный детско-юношеский эстрадно-джазовый конкурс «Фонограф-Дебют»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта